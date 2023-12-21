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Каха Каладзе: Команды «Национальное движение» не существует, она распалась
21.12.2023 15:14
«Мне сложно говорить о том, какова цель этого заявления, как может партия иметь растущий рейтинг, когда мы видим, кто является лидерами партии? Все четко и ясно, хотя это не наше дело, и не нам в этом разбираться, у нас есть своя партия, мы находимся у власти, есть много вызовов, много проблем, которые нужно решать», — заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.
По словам Каладзе, правящая команда направлена на конкретные шаги и действия, чтобы в ближайшие годы дать достойный ответ на вызовы и проблемы, которые беспокоят население страны.
«Мне сложно давать оценки и разбирать текущие события в «Национальном движении». Ясно одно, что команды не существует, она развалена, разобщена. Теперь понятно, если у вас председателем и лидером партии будет Хабеишвили, все ясно, поэтому я не знаю, кто какое решение будет принимать, кто какую должность будет занимать в «Национальном движении». Это их партийные разборки», — сказал Каладзе.
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили предложил оппозиции создать комитет единства политической активности.
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