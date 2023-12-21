

Каладзе о здоровье Саакашвили: Очевидно, у него никогда не было никаких проблем - он сидел на диете

21.12.2023 15:46





Михаил Саакашвили сидел на диете, он в отличной форме, хорошо выглядит. Наверное, соответствующее ведомство примет решение [о его переводе в тюрьму]», - заявил генеральный секретарь «Грузинской мечты», мэр Тбилиси Каха Каладзе в беседе с журналистами, откликаясь на призыв партии «За Грузию» перевести третьего президента Грузии в тюрьму.



Как отмечает Каладзе, у Михаила Саакашвили никогда не было проблем со здоровьем, и он фактически сидел на диете.



«Очевидно, у него никогда не было никаких проблем. Это были обычные спекуляции. Он просто вел кампанию против страны, якобы у него проблемы со здоровьем. Мол, у этого человека были все болезни, какие только существуют в мире. Так говорили его сторонники и члены семьи. Реально же этот человек сидел на диете. Он в отличной форме, выглядит хорошо. Наверное, соответствующее ведомство примет решение», - заявил Каладзе.



Он также сказал по поводу призыва Михаила Саакашвили к объединению и заявил, что это не касается «Грузинской мечты».



«Мне будет сложно говорить о цели этого заявления [Саакашвили]. Как у партии может быть растущий рейтинг, когда мы видим, кто лидеры партии. Все очевидно и ясно, однако, это не наше дело и не наш выбор. У нас есть своя партия, мы у власти в стране, есть много вызовов, много проблем, которые нужно решать. Разумеется, мы должны направить все силы и внимание на то, чтобы дать достойный ответ на вызовы», - отметил он.



Вместе с тем Каладзе заявляет, что «Национальное движение» распалось.



«Очевидно, что команды не существует, она развалилась, распалась. Когда Хабеишвили – председатель, то и все ясно. Поэтому я не знаю, кто какое решение примет, кто какую должность будет занимать в «Национальном движении». Это им решать», - заявил Каладзе.





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