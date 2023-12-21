|
|
|
Правительство Аджарии продаст участок у моря жертвователю «Грузинской мечты» без аукциона
21.12.2023 17:02
Правительство Аджарии планирует продать компании «Коммуна Холдинг» участок расположенный у побережья Батуми на улице Нонешвили. Площадь участка составляет 1788 квадратных метров.
Следует отметить, что земельный участок будет продан компании в порядке прямой продажи, без проведения аукциона.
Согласно документам, представленным в городской совет, компания планирует снести аварийный дом, расположенный по адресу Нонешвили №1, и построить новый. В рамках проекта компания должна удовлетворить потребности проживающих в здании семей.
Цена участка определена в размере 1`326`912 лари, его стоимость уставило Национальное бюро судебной экспертизы им. Левана Самхараули.
После сноса здания и объединения с участком, купленным у государства, компания получит в общей сложности 3576 квадратных метров.
По данным Публичного реестра, компания «Коммуна Холдинг» уже начала переговоры с жильцами аварийного дома, и с большинством из них уже подписаны соответствующие соглашения.
Компания «Коммуна Холдинг» была основана в 2023 году. 100% акций компании владеет Гела Габаидзе. Он также является владельцем акций и руководителем ряда других компаний.
В ноябре 2023 года Гела Габаидзе пожертвовал правящей партии «Грузинская мечта» 60 000 лари. В 2021 году Габаидзе перечислил «Грузинской мечте» 10 000 лари.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна