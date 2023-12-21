

Правительство Аджарии продаст участок у моря жертвователю «Грузинской мечты» без аукциона

21.12.2023 17:02





Правительство Аджарии планирует продать компании «Коммуна Холдинг» участок расположенный у побережья Батуми на улице Нонешвили. Площадь участка составляет 1788 квадратных метров.



Следует отметить, что земельный участок будет продан компании в порядке прямой продажи, без проведения аукциона.



Согласно документам, представленным в городской совет, компания планирует снести аварийный дом, расположенный по адресу Нонешвили №1, и построить новый. В рамках проекта компания должна удовлетворить потребности проживающих в здании семей.



Цена участка определена в размере 1`326`912 лари, его стоимость уставило Национальное бюро судебной экспертизы им. Левана Самхараули.



После сноса здания и объединения с участком, купленным у государства, компания получит в общей сложности 3576 квадратных метров.



По данным Публичного реестра, компания «Коммуна Холдинг» уже начала переговоры с жильцами аварийного дома, и с большинством из них уже подписаны соответствующие соглашения.



Компания «Коммуна Холдинг» была основана в 2023 году. 100% акций компании владеет Гела Габаидзе. Он также является владельцем акций и руководителем ряда других компаний.



В ноябре 2023 года Гела Габаидзе пожертвовал правящей партии «Грузинская мечта» 60 000 лари. В 2021 году Габаидзе перечислил «Грузинской мечте» 10 000 лари.





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