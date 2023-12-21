

Молдова объявила о планах выйти из СНГ к концу 2024 года

21.12.2023 17:03





Молдова намерена до конца года выйти почти из всех соглашений в рамках СНГ. Об этом в интервью местному телевидению рассказала депутат от партии «Действие и солидарность», глава парламентского комитета по внешней политике (PAS) Дойна Герман, слова которой приводит издание Newsmaker.



«Мы находимся практически на заключительном этапе. Мы поставили цель завершить все к концу 2024 года. Это не значит, что не будет небольших задержек, но, по большей части, практически все оценки отдельных министерств показывают, что мы находимся на завершающем этапе. Сейчас мы технически расторгаем договоры, подписанные в рамках СНГ», — рассказала депутат.



Она затруднилась сказать, собирается ли Молдова подписывать отдельный документ о выходе из блока или этот процесс завершится автоматически после выхода из всех договоров. «Необязательно этот процесс должен завершиться каким-то заявлением или высказыванием окончательной позиции о выходе», — полагает депутат.



В июле Парламент Молдовы одобрил во втором чтении проект денонсации Конвенции о Межпарламентской ассамблее СНГ. По словам спикера Игоря Гросу, «политика, цели и решения МПА СНГ больше не соответствуют целям и политике Молдовы». В начале года парламент принял решение не участвовать в мероприятиях организации. В ноябре председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко заявила, что с 8 февраля Молдова перестанет быть членом Межпарламентской ассамблеи СНГ.



В декабре российский президент Владимир Путин заявил, что присутствие Молдовы не имеет никакой ценности для СНГ и России. «Как хотят, так пускай и делают. Для нас большой ценности присутствие этой страны в СНГ не имеет. Но мы готовы, мы не отказываемся, ни от кого не отпихиваемся. Хотят работать — мы рады, не хотят — это их выбор», — сказал он.





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