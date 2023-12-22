

Президент рассматривает возможность помилования Григориадиса - СМИ

22.12.2023 00:31





Адвокаты задержанного после мартовских митингов Лазаре Григориадиса, предположительно, встретились с представителем администрации президента, занимающимся вопросами помилования, утверждает телекомпания Pirveli. Журналисты вещателя заявляют, что обладают информацией о том, что администрация Саломе Зурабишвили начинает изучать вопрос о помиловании Лазаре.



Впрочем, адвокаты, побывавшие сегодня в резиденции президента, о деталях встречи не распространялись.

«Мы — адвокаты не только по делу Лазаре, но и по другим делам. На данном этапе мы не можем говорить о встрече. Делать комментарий по помилованию пока рано, поскольку официальное решение суд пока не принял, поэтому я считаю, что даже о консультации пока говорит рано. Подождем решения суда. Если приговор будет обвинительный, это наше право и мы обязательно обратимся к президенту», — заявили адвокаты Лазаре.



Между тем, по окончании сегодняшнего процесса адвокат Григориадиса Лика Битадзе заявила, что её подзащитный намерен нарушить свое право хранить молчание. Он даст показания на последнем судебном процессе, предположительно до него осталось еще два судебных заседания, говорит адвокат.



Напомним, что Лазаре Григориадису, обвиняемому в посягательстве на здоровье полицейских и уничтожении государственного имущества, 31 марта 2023 года в качестве меры пресечения было избрано заключение под стражу. Сторона обвинения утверждает, что 7 марта во время акции на проспекте Руставели подсудимый дважды бросил «коктейли Молотова» в сотрудников Департамента специального назначения МВД, а 9 марта подожег принадлежащий МВД автомобиль Toyota Corolla.





SOVA

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