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Посольство Грузии в Чехии распространяет заявление к вниманию граждан Грузии


22.12.2023   11:23


«В связи с событиями, произошедшими в Праге, в Карловом университете, сегодня задействована круглосуточная горячая линия посольства Грузии: +420 777 222 053, при необходимости обращайтесь по указанному номеру, «, — говорится в заявлении посольства Грузии в Чехии.

Как заявляют в посольстве, по распространенной информации, среди погибших и раненых граждан Грузии нет.

«По имеющейся на данный момент информации, среди погибших и раненых граждан Грузии нет. Посольство остается на связи в активном режиме со всеми соответствующими службами Чехии», — говорится в заявлении посольства Грузии в Чехии.

Напомним, накануне вооруженный человек открыл огонь в Карловом университете в центре Праги. По распространенной информации, в результате стрельбы в Праге убиты 15 человек. Из здания университета, расположенного на площади Яна Палаха, были эвакуированы люди, площадь и прилегающие к ней улицы были перекрыты.


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