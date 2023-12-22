

Хабеишвили: В 2024 году нас ожидает главная победа над российским олигархом

22.12.2023 11:50





В 2024 году нас ожидает главная победа над российским олигархом и на благо грузинского народа. Мы все хорошо понимаем, что грузинский народ продвинулся в этой борьбе со счетом 1:0, когда мы получили статус кандидата, - об этом заявил председатель «Единого национального движения» Леван Хабеишвили во время встречи с региональной организацией в Поти.



По его словам, победу необходимо довести до конца и «Национальное движение», «Платформа победы» сделает все в этом направлении.



«Мы приедем в каждый город, в каждый муниципалитет. Мы встречаемся с нашими местными лидерами, я хочу поблагодарить каждого из них за борьбу, которая называется борьбой за европейское будущее Грузии, за демократическую Грузию, и в 2024 году нас ждет главная победа против российского олигарха и на благо грузинского народа. Мы все хорошо понимаем, что грузинский народ продвинулся в этой борьбе со счетом 1:0, когда мы получили статус кандидата, поэтому эту победу необходимо довести до конца и «Национальное движение», «Платформа победы» сделает все в этом направлении», - заявил Леван Хабеишвили, заявление которого распространяет «Национальное движение».





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