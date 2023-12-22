

ЦИК призывает стороны не вводить в заблуждение избирателей, находящихся за рубежом

22.12.2023 13:25





Избирательная администрация Грузии откликается на распространенную информацию касательно вопроса открытия избирательных участков за рубежом и отмечает, что «ложь, будто избирательная администрация отказывается создать избирательные участки за рубежом».



По сообщению ЦИК, они используют все имеющиеся в их распоряжении рычаги, чтобы избиратели, находящиеся за рубежом, смогли участвовать в выборах в соответствии с установленными законом процедурами, однако для этого необходимо соблюдение ими процедур, предусмотренных законом.



Как заявила на брифинге пресс-спикер ЦИК Натия Иоселиани, согласно Избирательному кодексу, ЦИК создает избирательные участки в других государствах не позднее 30-го дня до дня выборов на основании данных Министерства иностранных дел Грузии, а для участия в выборах избирателям, находящимся за рубежом, важно не позднее 19-го дня до даты выборов пройти регистрацию в созданной в другом государстве участковой избирательной комиссии, в дипломатическом представительстве Грузии за рубежом или в консульском учреждении Грузии.



«Напоминаем избирателям, находящимся за рубежом, что согласно Избирательному кодексу, ЦИК создает избирательные участки в других государствах не позднее 30-го дня до дня выборов на основании данных Министерства иностранных дел Грузии, не менее чем для 50 и не более чем для 3000 избирателей. А для участия в выборах каждому из них важно не позднее 19-го дня до даты выборов зарегистрироваться в созданной в другом государстве участковой избирательной комиссии, в дипломатическом представительстве Грузии за рубежом или в консульском учреждении Грузии.



Говоря об этом вопросе, особо следует отметить новшество, которое продлевает срок регистрации для участия в выборах избирателей, находящихся за рубежом. Согласно изменениям, внесенным в Избирательный кодекс, срок регистрации для таких избирателей продлен на два дня.



Несмотря на то, что известны установленные законом процедуры, некоторые политически заинтересованные лица в собственных целях пытаются ввести в заблуждение избирателей, проживающих за границей. Это наносит ущерб избирательному процессу и способствует формированию необоснованных представлений относительно как процедур, так и сроков голосования за рубежом.



Призываем избирателей, проживающих за рубежом, для получения достоверной информации, касающейся избирательных процедур, связываться с избирательной администрацией и использовать проверенные источники.



Также мы призываем все включенные стороны учитывать и соблюдать избирательные процедуры, не вводить избирателей в заблуждение в политических целях и не наносить ущерб избирательной среде. Выборы - общее дело, и каждый несет свою долю ответственности за осуществление этого процесса в соответствии с международными стандартами», - заявила Иоселиани на брифинге в ЦИК.





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