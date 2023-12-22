

Саакашвили: 80% моих симптомов никуда не делись, судите сами, с какого типа существами мы имеем дело

22.12.2023 15:12





Третий президент Грузии Михаил Саакашвили откликается на требование партии «За Грузию» перевести его из клиники в пенитенциарное заведение и называет членов команды Георгия Гахария «лишенными человечности».



Как пишет Михаил Саакашвили, «80% его симптомов никуда не делись, и правительство это прекрасно знает».



«Вчера пара существ, совершенно лишенных человечности, потребовала в парламенте моего немедленного перевода в тюрьму, причиной было мое дистанционное включение на «судебном» заседании. Оказывается, как я осмелился от начала и до конца говорить о политике по политическому делу, и к тому же, мне зачли еще большим грехом несколько фраз на украинском языке.



Этим «-----» (называйте их как хотите) хочу сказать, во-первых, я и сейчас нахожусь в тюрьме, более года провожу в бескислородном пространстве, в которое не попадает солнечный свет и невозможна прогулка. Здесь мне крайне ограничили контакты, и единственный человек, роскошь видеть которого у меня имеется регулярно, - моя мать, которая приносит еду после того, как в тюрьме подтвердилось мое отравление тяжелыми металлами.



Главный источник раздражения этого существа в том, что я восстановил способность говорить, и меня хотят перевести в Руставскую тюрьму именно потому, что там, в условиях крайней ограниченности медицинского внимания, велик шанс резкого ухудшения состояния и возврата к тому состоянию, в котором я находился несколько месяцев назад.



Короче говоря, этим они хотят, чтобы у меня отняли возможность коммуникации с избирателями (по-другому не объяснить этот выпад). Невозможно, чтобы они не знали, что администрация из Руставской тюрьмы будет обязана возить меня на судебные заседания, а там я смогу говорить еще свободнее, но у них большая надежда, что мне станет плохо, и я ничего не смогу, а если умру, то думают, тогда им будет счастье.



Что касается моих симптомов, то 80% из них никуда не делись, и правительство это прекрасно знает.



Судите сами, с какого типа существами мы имеем дело, и лучше вам высказать свое мнение прямо на их страницах, чем писать у меня в FB», - пишет Саакашвили.





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