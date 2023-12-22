

С 23 декабря в Грузии ожидается ухудшение метеорологических условий

22.12.2023 15:27





По данным Национального агентства окружающей среды, со второй половины дня 23 декабря по 26 декабря в Грузии ожидается осложнение метеорологических условий, в частности: дождь, местами сильный, сильный ветер, в горах и высокогорье сильный снегопад, туман, метель и лавинная опасность, на море возможен сильный шторм, до 6 баллов.



По их информации, на отдельных участках автодорог из-за сильного снегопада, ухудшения видимости, метели и опасности лавин возможно ограничение движения транспорта.



«Ожидаемые сильные осадки могут вызвать значительное повышение уровня воды на реках Западной Грузии, а в холмистой местности привести к зарождению и активизации оползнево-селевых потоков», - отмечается в информации.





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