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С 23 декабря в Грузии ожидается ухудшение метеорологических условий


22.12.2023   15:27


По данным Национального агентства окружающей среды, со второй половины дня 23 декабря по 26 декабря в Грузии ожидается осложнение метеорологических условий, в частности: дождь, местами сильный, сильный ветер, в горах и высокогорье сильный снегопад, туман, метель и лавинная опасность, на море возможен сильный шторм, до 6 баллов.

По их информации, на отдельных участках автодорог из-за сильного снегопада, ухудшения видимости, метели и опасности лавин возможно ограничение движения транспорта.

«Ожидаемые сильные осадки могут вызвать значительное повышение уровня воды на реках Западной Грузии, а в холмистой местности привести к зарождению и активизации оползнево-селевых потоков», - отмечается в информации.


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