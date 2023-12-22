

Кобахидзе: Радикальная оппозиция тяжко проиграет выборы

22.12.2023 16:32





Сегодня все понимают, что радикальная оппозиция тяжко проиграет выборы, - заявил журналистам председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе. Он отметил, что у оппозиции нет никакого ресурса, чтобы устроить в стране беспорядки и революцию.



«Разговоры о том, что они еще раз попытаются развить тот же сценарий, что развили после парламентских выборов 2020 года, абсолютно логичны. У них нет иного пути или выбора. В действительности, это тоже не их выбор. У них нет ресурса, чтобы вернуть себе власть путем или выборов, или улицы. В конечном итоге, и выборам, и улице нужен один и тот же ресурс, это поддержка народа. Когда люди не поддерживают, естественно, не сможешь ни выиграть выборы, ни устроить революцию. Исходя из этого, эта попытка обречена на фиаско. Что касается использования в этих целях темы открытия переговоров, то теоретически возможно все. Как и в предыдущем случае, им не удалось ни устроить революцию, ни существенно привести в беспорядок ситуацию в нашей стране, так они продолжат и в будущем. У них нет ресурса, чтобы устроить в стране беспорядки и революцию», - заявил Кобахидзе.



Кроме того, председатель «Грузинской мечты» откликнулся на возможное помилование Лазаре Григориадиса президентом Саломе Зурабишвили и отметил, что если президент примет такое решение, это станет очередным доказательством того, что она прямо следует повестке дня коллективного «Нацдвижения».



«Что касается помилования, не могу сказать, в последнее время Саломе Зурабишвили делала такое, никто ничему с ее стороны не удивится. Она просто одна из составных частей радикальной позиции, коллективного «Нацдвижения». Соответственно, может предпринять любой шаг. Если она это сделает, это будет очередным доказательством того, что она прямо следует повестке дня коллективного «Нацдвижения», - сказал Кобахидзе.





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