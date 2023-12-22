|
|
|
30 декабря «Грузинская мечта» проведет съезд партии
22.12.2023 16:41
30 декабря «Грузинская мечта» проведет съезд партии. О соответствующем решении после заседания политсовета партии сообщил председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе.
«По решению политсовета, 30 декабря состоится съезд партии с участием до 350 делегатов. На съезде в рабочем режиме будут обсуждаться общеполитические вопросы и вопросы, связанные с подготовкой к парламентским выборам 2024 года», - сказал Кобахидзе.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна