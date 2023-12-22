

30 декабря «Грузинская мечта» проведет съезд партии

22.12.2023 16:41





30 декабря «Грузинская мечта» проведет съезд партии. О соответствующем решении после заседания политсовета партии сообщил председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе.



«По решению политсовета, 30 декабря состоится съезд партии с участием до 350 делегатов. На съезде в рабочем режиме будут обсуждаться общеполитические вопросы и вопросы, связанные с подготовкой к парламентским выборам 2024 года», - сказал Кобахидзе.





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