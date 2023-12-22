

Кобахидзе: Мы вступим в Евросоюз раньше Украины и Молдовы

22.12.2023 16:44





«Могу сказать с гарантией, что мы вступим в Европейский союз раньше Украины и Молдовы», — заявил председатель партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.



Кроме того, Кобахидзе предполагает, что переговоры с Грузией о вступлении в Евросоюз начнутся в 2024 году.



«Каждый раз мы получали начало конкретных процессов со стороны ЕС позже, чем Украина и Молдова. Например, в нашем случае переговоры о подписании соглашения об ассоциации начались позже, переговоры о визовой либерализации начались позже, но во всех трех случаях мы опередили Украину и Молдову. Почему? Политические решения – это одно, но в конечном итоге все видят, что Грузия намного опережает и Украину, и Молдову, особенно после тех сложных процессов, которые происходили в Украине и которые с экономической точки зрения также распространились в значительной степени на Молдову. Мы далеко впереди во всех аспектах: демократия, права человека, экономика. Мы далеко впереди по всем направлениям, в десять раз впереди Украины и Молдавии. Правда, мы получили статус кандидата позже, чем они, но мы уверены, что вступим в Евросоюз гораздо раньше их», — заявил Ираклий Кобахидзе.







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