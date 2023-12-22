

Кадагишвили: Обреченная попытка Саакашвили что-то объединить останется без ответа

22.12.2023 16:50





По заявлению председателя парламентского комитета по процедурным вопросам Ираклия Кадагишвили, попытка бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили стать чем-то объединяющим останется без ответа.



По его словам, у части оппозиции не будет желания собираться под флагом Саакашвили.



«У части оппозиции не будет никакого желания собираться под сообществом, флагом Михаила Саакашвили, потому что революционный сценарий на данном этапе обнулен. Мы еще услышим много заявлений о переводе Саакашвили в тюрьму и его осуждении. Обреченная попытка Михаила Саакашвили что-то объединить и связать останется без ответа», — заявил Ираклий Кадагишвили.



Партия «За Грузию» призывает власти перевести Михаила Саакашвили в тюрьму.







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