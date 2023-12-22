

Коломина: Мы рады решению Евросоюза, это отличная новость для Грузии и НАТО

22.12.2023 17:21





«Мы рады решению Евросоюза, это отличная новость для Грузии и НАТО», — заявил в эксклюзивном интервью «Первому каналу» специальный представитель НАТО по Южному Кавказу и в Центральной Азии Хавьер Коломина.



По словам Коломина, отношения между НАТО и Грузией развиваются позитивно.



Он еще раз обратил внимание на важность военного сотрудничества с Грузией и приветствовал предоставление Грузии статуса кандидата в ЕС.



«Мы работаем во многих сферах, включая кибербезопасность, гибридные угрозы и морскую безопасность, а также по направлению специальных операций. Мы делаем прекрасную работу по повышению совместимости Вооруженных Сил Грузии с силами НАТО и повышению их профессионализма. Мы очень довольны проделанной работой. Соответственно, отношения с Грузией находятся на очень хорошем уровне. Так было и в последние годы. В настоящее время мы рады решению Евросоюза предоставить Грузии статус кандидата на членство в ЕС. Это отличная новость для Грузии, а также для международного сообщества», — заявил Коломина.



Коломина также говорил о стратегическом значении Черноморского региона.



По его словам, план Москвы по строительству новой военно-морской базы в оккупированной Россией Абхазии вызывает обеспокоенность в НАТО.



«Каждый раз, когда мы видим попытку России увеличить свое представительство на пространстве, которое находится в непосредственной близости от нас, это вызывает беспокойство. Сегодня Черное море уже считается пространством регионального стратегического значения, а значит, является составной частью военных планов НАТО. Соответственно, если мы увидим в этом необходимость, у НАТО будет возможность и воля действовать, если на нас нападут или мы увидим, что нам угрожают», — сказал Коломина.



Он также заявил, что НАТО привержено решению Бухарестского саммита о том, что Грузия станет членом Альянса.



Вместе с тем, спецпредставитель НАТО заявил, что на данном этапе НАТО не видит угрозы военной агрессии против Грузии со стороны России.







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