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Столтенберг: Владимир Путин навсегда потерял Украину, это крупное стратегическое поражение России
22.12.2023 17:43
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявляет, что Россия, несмотря на большие военные усилия, не сможет достичь своих целей в Украине.
«Целью вторжения, совершенного по приказу президента Владимира Путина, было не допустить продвижения Украины в сторону НАТО и Евросоюза, но после почти двух лет войны Украина ближе к НАТО и ЕС, чем когда-либо», - заявил Столтенберг в интервью dpa.
По его словам, Владимир Путин потерпел в Украине стратегическое поражение. «Президент Путин навсегда потерял Украину. Это крупное стратегическое поражение для России», - отметил генсек НАТО.
По его словам, он уверен, что однажды Украина достигнет своей цели и станет членом НАТО.
Кроме того, Столтенберг сказал о той цене, которую России приходится платить за войну против Украины и отметил, что РФ уже потеряла сотни самолетов, тысячи танков и 300 000 солдат убитыми и ранеными, что из-за войны выросла инфляция и снизился уровень жизни, и теперь Россия изолирована политически сильнее, чем раньше.
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