

Кучава и Тикарадзе будут исключены из политсовета «Грузинской мечты»

22.12.2023 18:05





Состав политсовета «Грузинской мечты» будет сокращен до 15+1 члена.



Как заявил Ираклий Кобахидзе, 30 декабря «Грузинская мечта» проведет съезд партии с участием до 350 делегатов. На съезде будут обсуждаться общеполитические вопросы и вопросы, связанные с подготовкой к парламентским выборам 2024 года, а также будет обновлен состав политсовета.



«В устав партии будет внесено небольшое изменение, и съезд партии изберет в политсовет 15 членов вместо ранее определенных двадцати», — заявил Ираклий Кобахидзе.



По его словам, согласно решению политсовета, на утверждение будет вынесен следующий состав политсовета:



Ираклий Гарибашвили

Каха Каладзе

Шалва Папуашвили

Мамука Мдинарадзе

Деметре Самхарадзе

Тея Цулукиани

Вахтанг Гомелаури

Торнике Рижвадзе

Георгий Вольский

Арчил Талаквадзе

Ираклий Чиковани

Анри Оханашвили

Николоз Самхарадзе

Мака Бочоришвили

Мариам Квривишвили.



В состав политсовета также входит председатель партии. В настоящее время этот пост занимает Ираклий Кобахидзе.



На съезде Каха Кучава и Екатерине Тикарадзе будут исключены из политсовета «Грузинской мечты». По словам Ираклия Кобахидзе, они фактически больше не участвовали в деятельности партии и это решение было с ними согласовано. Тем не менее, по словам Кобахидзе, Кучава и Тикарадзе остаются в партии.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





