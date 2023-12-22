|
|
|
Кучава и Тикарадзе будут исключены из политсовета «Грузинской мечты»
22.12.2023 18:05
Состав политсовета «Грузинской мечты» будет сокращен до 15+1 члена.
Как заявил Ираклий Кобахидзе, 30 декабря «Грузинская мечта» проведет съезд партии с участием до 350 делегатов. На съезде будут обсуждаться общеполитические вопросы и вопросы, связанные с подготовкой к парламентским выборам 2024 года, а также будет обновлен состав политсовета.
«В устав партии будет внесено небольшое изменение, и съезд партии изберет в политсовет 15 членов вместо ранее определенных двадцати», — заявил Ираклий Кобахидзе.
По его словам, согласно решению политсовета, на утверждение будет вынесен следующий состав политсовета:
Ираклий Гарибашвили
Каха Каладзе
Шалва Папуашвили
Мамука Мдинарадзе
Деметре Самхарадзе
Тея Цулукиани
Вахтанг Гомелаури
Торнике Рижвадзе
Георгий Вольский
Арчил Талаквадзе
Ираклий Чиковани
Анри Оханашвили
Николоз Самхарадзе
Мака Бочоришвили
Мариам Квривишвили.
В состав политсовета также входит председатель партии. В настоящее время этот пост занимает Ираклий Кобахидзе.
На съезде Каха Кучава и Екатерине Тикарадзе будут исключены из политсовета «Грузинской мечты». По словам Ираклия Кобахидзе, они фактически больше не участвовали в деятельности партии и это решение было с ними согласовано. Тем не менее, по словам Кобахидзе, Кучава и Тикарадзе остаются в партии.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна