

Саакашвили: Соратники Гахария, требующие его перевода в тюрьму, «лишены человечности»

22.12.2023 18:26





Третий президент Грузии Михеил Саакашвили ответил членам партии бывшего премьер-министра Георгия Гахария, которые требуют его возвращения в тюрьму. Заявление Саакашвили опубликовано на его странице в Facebook.



По словам Саакашвили, соратники Гахария, требующие его перевода в тюрьму, «лишены человечности».



Как говорит Саакашвили, 80% его симптомов «никуда не делись», а в тюремных условиях велика вероятность ухудшения его состояния.



«Этим «——» (называйте их как хотите) хочу сказать, во-первых, я и сейчас нахожусь в тюрьме, более года провожу в бескислородном пространстве, в которое не попадает солнечный свет и невозможна прогулка. Здесь мне крайне ограничили контакты, и единственный человек, роскошь видеть которого у меня имеется регулярно, — моя мать, которая приносит еду после того, как в тюрьме подтвердилось мое отравление тяжелыми металлами.



Главный источник раздражения этого существа в том, что я восстановил способность говорить, и меня хотят перевести в Руставскую тюрьму именно потому, что там, в условиях крайней ограниченности медицинского внимания, велик шанс резкого ухудшения состояния и возврата к тому состоянию, в котором я находился несколько месяцев назад.



Короче говоря, этим они хотят, чтобы у меня отняли возможность коммуникации с избирателями (по-другому не объяснить этот выпад). Невозможно, чтобы они не знали, что администрация из Руставской тюрьмы будет обязана возить меня на судебные заседания, а там я смогу говорить еще свободнее, но у них большая надежда, что мне станет плохо, и я ничего не смогу, а если умру, то думают, тогда им будет счастье.



Что касается моих симптомов, то 80% из них никуда не делись, и правительство это прекрасно знает», — написал Саакашвили.





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