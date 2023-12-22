|
|
|
Лаша Талахадзе и Анастасия Губанова признаны лучшими спортсменами года в Грузии
22.12.2023 18:34
Национальный олимпийский комитет Грузии определил лучших спортсменов года.
Среди мужчин этого звания удостоился грузинский тяжелоатлет, семикратный чемпион мира Лаша Талахадзе. Спортсмен в 2023 году завоевал золото чемпионатов мира и Европы.
Лучшей женщиной-спортсменкой названа Анастасия Губанова, выигравшая в феврале чемпионат Европы по фигурному катанию.
Напомним, что сборная Грузии по фигурному катанию регулярно усиливается за счет спортсменов из России. Анастасия Губанова перешла в сборную Грузии в 2021 году.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна