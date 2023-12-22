

Лаша Талахадзе и Анастасия Губанова признаны лучшими спортсменами года в Грузии

22.12.2023 18:34





Национальный олимпийский комитет Грузии определил лучших спортсменов года.



Среди мужчин этого звания удостоился грузинский тяжелоатлет, семикратный чемпион мира Лаша Талахадзе. Спортсмен в 2023 году завоевал золото чемпионатов мира и Европы.



Лучшей женщиной-спортсменкой названа Анастасия Губанова, выигравшая в феврале чемпионат Европы по фигурному катанию.



Напомним, что сборная Грузии по фигурному катанию регулярно усиливается за счет спортсменов из России. Анастасия Губанова перешла в сборную Грузии в 2021 году.





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