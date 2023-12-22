

Кобахидзе: Думаю, что у Саакашвили избыточный комфорт и ему не полагается находится в больнице

22.12.2023 19:22





По заявлению председателя «Грузинской мечты» Ираклия Кобахидзе, представители партии «За Грузию» и «Национального движения» создали коалицию в 4 муниципалитетах, поэтому их «альянс невозможно прикрыть пиар-трюками».



По его словам, вызывает улыбку, если они думают, что отмежуются друг от друга в плане пиара, и это пригодится политическим шансам обеих партий.



«Они думают, что если они отмежуются друг от друга в плане пиара, это пригодится политическим шансам обеих партий. Это вызывает улыбку по одной простой причине, эти две партии создали коалицию в 4 муниципалитетах. Общество ведь это видит, какими пиар-трюками они могут это прикрыть? Они создали коалицию в 4 муниципалитетах. Прямо создали официально альянс в 4 муниципалитетах, в таких условиях, конечно, их альянс невозможно прикрыть прикрыть пиар-трюками», - отметил Кобахидзе.



Кроме того, Ираклий Кобахидзе откликнулся на требование партии «За Грузию» относительно перевода третьего президента Грузии Михаила Саакашвили из клиники «Вивамед» в учреждение по исполнению наказаний, об этом председатель «Грузинской мечты» говорит, что решение по этому вопросу должны принять соответствующие ведомства.



«Я не могу вам ответить на этот вопрос, это дело соответствующих ведомств. Я думаю, что у Саакашвили избыточный комфорта, потому что объективно ему не полагается, я так думаю, находиться в больнице. Исходя из того, никаких соответствующих заболеваний у него нет. Это моя оценка. Естественно, решения по этой теме принимают соответствующие ведомства. Соответственно у меня нет компетенции отвечать на этот вопрос», - заявил Кобахидзе.





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