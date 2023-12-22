

Хабеишвили: Люди с русским почерком могут потребовать выколоть глаза президенту Саакашвили, это меня не удивит

22.12.2023 19:41





Люди с русским почерком могут потребовать выколоть глаза президенту Саакашвили, меня это не удивит. С одной стороны - русская партия Гахария-Иванишвили, с другой - Борис Джонсон, Макрон, западная перспектива, свобода, экономическое благо, - так председатель «Национального движения» Леван Хабеишвили откликается на призыв партии «За Грузию» к властям перевести третьего президента Грузии Михаила Саакашвили из клиники в учреждение по исполнению наказаний.



Как отметил Хабеишвили, он уверен, что народ ответит русским партиям в 2024 году.



«Контраст огромный, с одной стороны Гахария-Иванишвили, с другой стороны мы видели, как Борис Джонсон поздравлял Саакашвили с днем ​​рождения и Рождеством. Люди с русским почерком могут потребовать выколоть Саакашвили глаза, меня это не удивит. С одной стороны - русская партия Гахария-Иванишвили, с другой - Борис Джонсон, Макрон, западная перспектива, свобода, экономическое благо. Люди проанализуют и оценят. Уверен, что у Гахария будет адекватная реакция на эту оценку. Люди сами примут это заявление к сведению и в 2024 году дадут ответ русским партиям», - отметил Хабеишвили.



Кроме того, он говорил о 20-21 июня 2019 года и отметил, что «мы все хорошо знаем, кто стрелял медвежьими патронами, кто привез Гаврилова и как развивались события».



По его словам, никто не может переписать историю и никто не сможет уйти от ответственности.



«Это коллективные «Гавриловы», которые находятся у власти. То, что один болтик был удален и помогает Иванишвили в усилении российской пропаганды, не означает, что кто-то уйдет от ответственности», - сказал Хабеишвили.



Для справки, политическая группа «За Грузию» призывает власти перевести экс-президента Грузии Михаила Саакашвили из клиники «Вивамед» в пенитенциарное учреждение. Как заявил депутат Михаил Даушвили на брифинге в парламенте, гражданину иностранного государства нельзя позволять вмешиваться и участвовать во внутриполитических процессах страны.



По мнению Даушвили, имеет место систематическое нарушение Уголовно-процессуального кодекса, которое необходимо прекратить, а Михаила Саакашвили нужно перевести в пенитенциарное учреждение хотя бы после Нового года.





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