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США наложат санкции на банки, которые помогают российской армии закупать товары
22.12.2023 20:55
США введут санкции в отношении банков, которые помогают российской армии закупать товары, - указ об этом подписал президент США Джо Байден. Текст указа опубликован на сайте Белого дома.
Согласно документу, министр финансов США после консультации с госсекретарем и, при необходимости, министром торговли получает возможность накладывать санкции на иностранное финансовое учреждение, если оно помогало с платежом лицу, связанному с технологическим или оборонным сектором РФ.
Еще одно основание введения санкций – предоставление «любой услуги, связанной с военно-промышленной базой России, включая продажу, поставку или передачу [...] любого товара или класса товаров».
Согласно указу, под «иностранными финансовыми учреждениями» подразумеваются любые учреждения, предоставляющие финансовые услуги, в том числе банки, пенсионные фонды, операторы платежных систем, а также их дочерние компании.
У указе отмечается, что такие санкции могут накладываться без предупреждения, поскольку в противном случае существует риск сокрытия активов, подлежащих санкцированию.
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