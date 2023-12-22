

Папуашвили: В «Индексе свободы человека 2023» от «Института Фрейзера» Грузия опережает четыре страны ЕС и восемь стран-членов НАТО

22.12.2023 21:39





В отчете «Института Фрейзера» «Индекс свободы человека 2023» Грузия опережает четыре государства-члена ЕС и восемь стран-членов НАТО, - об этом пишет в соцсети председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.



Как отмечает Папуашвили, это еще раз подтверждает, что Грузия сохраняет традиционную позицию.



«Через несколько дней после получения статуса кандидата в ЕС, новый индекс еще раз подтверждает лидерство Грузии, и она сохраняет традиционную позицию на первом месте среди всех стран-кандидатов в ЕС. В отчете «Института Фрейзера» «Индекс свободы человека 2023» Грузия опережает 4 страны ЕС и 8 членов НАТО, а также все страны-кандидаты в ЕС», - пишет Шалва Папуашвили.





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