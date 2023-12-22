

Саакашвили: Вообще не понимаю, какое отношение другие оппозиционные партии имеют к идее «суперпака»

22.12.2023 23:45





Не понимаю, какое отношение другие оппозиционные партии имеют к идее «супер пака» и спекуляции на эту тему в некоторых СМИ - другие партии тоже могут создать «пак» и привлечь туда таких людей, которые им ближе по своим взглядам. Людям порядком надоело видеть на экранах одних и тех же людей, - об этом пишет в соцсети третий президент Грузии Михаил Саакашвили.



По его словам, пришло время широкой общественности взять вопрос спасения страны в свои руки в той или иной форме.



«Я вообще не понимаю, какое отношение к идее «супер пака» имеют другие оппозиционные партии и спекуляции на эту тему в некоторых СМИ.



Посмотрите хотя бы на пример США, никто не спрашивает демократов о теме «пака» республиканцев, и наоборот. Я говорил о «паке» «Национального движения» и ожидаю объединения в этом комитете единства очень серьезных людей.



Свою функцию в политике я всегда видел в том, чтобы открыть путь новым людям, и в Грузии, и в Украине.



Другие партии также могут создать «пак» и привлечь туда людей, которые более близки им по своим взглядам.



Народу порядком надоело видеть на экранах одних и тех же людей. Пришло время широкой общественности взять вопрос спасения страны в свои руки в той или иной форме», - пишет Саакашвили.





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