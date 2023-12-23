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В Грузии произошло землетрясение


23.12.2023   12:00


В Грузии сегодня произошло землетрясение.

По информации Института наук по изучению Земли и Национального центра сейсмического мониторинга, эпицентр находился близ Телави, недалеко от курорта Торгвас Абано (Бани Торгва).

Подземные толчки были зафиксированы 09:26 и мощность составила 4.4 магнитуд.


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