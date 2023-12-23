

Национальное продовольственное агентство предупреждает население перед Новым годом

23.12.2023 13:34





Национальное продовольственное агентство Грузии призывает население не покупать мясо в местах, где не соблюдаются условия его хранения.



По сообщению Национального продовольственного агентства, мясо должно храниться в закрытом холодильнике с соблюдением соответствующего температурного режима (от 2 до 6 градусов).



«Перед Новым годом увеличивается спрос на мясо, мясопродукты и другие скоропортящиеся продукты.



Национальное продовольственное агентство призывает население не покупать мясо в местах, где не соблюдаются условия его хранения.



Мясо должно храниться в закрытом холодильнике с соблюдением соответствующего температурного режима (от 2 до 6 градусов); этикетка должна быть размещена на видном месте; на этикетке должна быть нанесена подробная информация о происхождении мяса и сроках его реализации.



При использовании мяса и продуктов животного происхождения (молока и молочных продуктов, рыбы и рыбопродуктов), забитых и реализуемых без ветеринарного контроля, высок риск заболевания человека. Человеку могут предаться заболевания, опасные для жизни и здоровья», - отмечается в информации.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





