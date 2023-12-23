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Национальное продовольственное агентство предупреждает население перед Новым годом


23.12.2023   13:34


Национальное продовольственное агентство Грузии призывает население не покупать мясо в местах, где не соблюдаются условия его хранения.

По сообщению Национального продовольственного агентства, мясо должно храниться в закрытом холодильнике с соблюдением соответствующего температурного режима (от 2 до 6 градусов).

«Перед Новым годом увеличивается спрос на мясо, мясопродукты и другие скоропортящиеся продукты.

Национальное продовольственное агентство призывает население не покупать мясо в местах, где не соблюдаются условия его хранения.

Мясо должно храниться в закрытом холодильнике с соблюдением соответствующего температурного режима (от 2 до 6 градусов); этикетка должна быть размещена на видном месте; на этикетке должна быть нанесена подробная информация о происхождении мяса и сроках его реализации.

При использовании мяса и продуктов животного происхождения (молока и молочных продуктов, рыбы и рыбопродуктов), забитых и реализуемых без ветеринарного контроля, высок риск заболевания человека. Человеку могут предаться заболевания, опасные для жизни и здоровья», - отмечается в информации.


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