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Гарибашвили провел заседание Экономического совета
23.12.2023 13:59
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили провел заседание Экономического совета.
На встрече обсуждались концепции развития отдельных городов и курортов, отобранных в рамках новой государственной программы развития. Программа стартовала в 2023 году. На первом этапе были выбраны десять территорий: Боржоми, Бакуриани, Кутаиси, Цхалтубо, Телави, Зугдиди, Батуми, Мцхета, Местия и Казбеги. На основе разработанных концепций поэтапно начнутся подготовительные и строительные работы в девяти муниципалитетах, а в районе Бакуриани запланирован тендер.
На пятилетнюю программу из госбюджета выделен 1 миллиард лари.
В ходе заседания было отмечено, что новая госпрограмма будет способствовать как развитию туризма, так и созданию рабочих мест.
Глава правительства также заслушал информацию о мероприятиях в связи с переписью населения, которая пройдет в 2024 году. Было подчеркнуто, что оно будет проведено с учетом международных рекомендаций.
На заседании также рассмотрели план развития поселка Гонио. Согласно представленной концепции, значительные инвестиции будут направлены на устойчивое развитие территории, включающей в себя гостиничные и жилые комплексы, торговые центры, рекреационную и спортивную инфраструктуру. В ходе реализации проекта будет создано несколько десятков тысяч рабочих мест.
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