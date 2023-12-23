

Гарибашвили провел заседание Экономического совета

23.12.2023 13:59





Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили провел заседание Экономического совета.



На встрече обсуждались концепции развития отдельных городов и курортов, отобранных в рамках новой государственной программы развития. Программа стартовала в 2023 году. На первом этапе были выбраны десять территорий: Боржоми, Бакуриани, Кутаиси, Цхалтубо, Телави, Зугдиди, Батуми, Мцхета, Местия и Казбеги. На основе разработанных концепций поэтапно начнутся подготовительные и строительные работы в девяти муниципалитетах, а в районе Бакуриани запланирован тендер.



На пятилетнюю программу из госбюджета выделен 1 миллиард лари.



В ходе заседания было отмечено, что новая госпрограмма будет способствовать как развитию туризма, так и созданию рабочих мест.



Глава правительства также заслушал информацию о мероприятиях в связи с переписью населения, которая пройдет в 2024 году. Было подчеркнуто, что оно будет проведено с учетом международных рекомендаций.



На заседании также рассмотрели план развития поселка Гонио. Согласно представленной концепции, значительные инвестиции будут направлены на устойчивое развитие территории, включающей в себя гостиничные и жилые комплексы, торговые центры, рекреационную и спортивную инфраструктуру. В ходе реализации проекта будет создано несколько десятков тысяч рабочих мест.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





