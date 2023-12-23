

Хазарадзе: Проект Анаклия убит, место превращено в болото

23.12.2023 21:09





2024 год является решающим для нашей страны. Где будет наша страна – в независимом и свободном мире, реально, а не только по надписи, или же она потихоньку вернется в ту пропасть, из которой мы выбрались 30 лет назад, - заявил председатель «Лело для Грузии» Мамука Хазарадзе на втором съезде партии.



Он акцентировал внимание преимущественно на инфраструктурных проектах, которые хочет осуществить «Лело» и которые считает ключевыми для развития Грузии. Среди проектов Хазарадзе назвал в первую очередь развитие порта Анаклия.



«Нашим приоритетом номер один будет строительство порта Анаклия и города Анаклия, поскольку этот проект остановила «Грузинская мечта», а остановила потому, что Владимир Путин, задание которого выполняет Бидзина Иванишвили, не хочет, чтобы Грузия была сильной и независимой, ведь Анаклия дает Грузии возможность стать настоящим центром, распределителем грузов, действительно тем местом, где создаются десятки тысяч рабочих мест, и этот проект был убит. Место превращено в болото, это и называется медленной смертью! Прошло 4 года с тех пор, как Анаклия остановлена, этот проект остановлен, соответственно, Грузия, наши дети и наше будущее лишены огромной перспективы, огромного количества рабочих мест и самое главное – возможности начать с абхазами новый диалог с нового листа. Мы обязательно сделаем те проекты, которые касаются Кутаисского аэропорта, строительства вокруг финансового и логистического центра, как в Цаленджихе, мы сделаем бесплатную сеть IT-школ по всей Грузии, это профессия будущего, это должен знать каждый, если мы хотим быть лидерами, инновационной и технологической нацией. А самое главное, мы действительно превратим Грузию и Кахетию в мировую винную столицу, которой мы сегодня не являемся. Мы обязательно создадим такие инфраструктурные проекты в Сванетии, Хевсурети, Тушети, Гурии, Аджарии, специально адаптированные очень современные инфраструктурные проекты для туризма, которые позволят Грузии принимать высокооплачиваемых туристов», - заявил Хазарадзе.



Вместе с тем, он акцентировал внимание на необходимости повышения пенсий и удержания молодежи в Грузии.





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