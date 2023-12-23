

Хазарадзе: Старым партиям и старому менталитету нужно положить конец!

23.12.2023 21:13





В этой стране старым партиям и старому менталитету нужно положить конец! Реальной альтернативой этому являемся мы — партия «Лело» - заявил один из лидеров «Лело» Мамука Хазарадзе на съезде партии.



Как отметил Хазарадзе, ответственность должна взять на себя партия «Лело».



Вместе с тем, Хазарадзе пояснил, какие шаги предпримет партия, чтобы остановить действия России в Грузии.



«Я хочу рассказать вам, что значит быть альтернативой и что значит служить своему народу. Мы написали план Маршалла 3 года назад. Очень подробный, очень понятный и такой, который нужен нашей стране как воздух. Обновленная его версия будет представлена ​​в следующем году, но я выделю 4 основных вопроса, которые имеют первостепенное значение и должны быть осуществлены для этой страны. Этот законопроект был заблокирован «Грузинской мечтой».



Первый пункт заключается в том, что закон заново вводит строгие визовые требования для россиян, чтобы они не наводнили Грузию. 2. Право россиян на работу в Грузии должно быть ограничено, нам нужно больше рабочих мест для грузин. 3. Нужно, чтобы ни один россиянин не мог покупать нашу землю, пока Россия является оккупантом. 4. Запретить ввоз в Грузию и регистрацию здесь автомобилей с российскими номерами. 5. Мы запретим участие российских компаний в государственных тендерах. «Грузинская мечта» отправляет в Москву миллионы, взятые у наших налогоплательщиков, и мы должны это остановить. 6. Мы введем дополнительные налоги на российский бизнес и присоединимся к санкциям ЕС против России, чтобы заставить Россию заплатить цену за вторжение в другие страны. 7. Мы запретим деятельность российских фондов в Грузии, что является частью российского плана дезинформации и оккупации. 8. Мы запретим вещание российских телеканалов в Грузии. 9. Мы незамедлительно прекратим прямое авиасообщение с Россией», - заявил Хазарадзе, отметив, что «Лело» обязательно придаст инициативе силу закона.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





