

Президент Молдовы выступает с инициативой проведения референдума по вопросу евроинтеграции

24.12.2023 16:03





Президент Молдовы Майя Санду выступает с инициативой проведения осенью 2024 года референдума о вступлении страны в Евросоюз.



По ее словам, лидеры Евросоюза недавно приняли решение о начале переговоров о вступлении с Молдовой и это то, что еще три года назад казалось невозможным.



«Нам еще многое предстоит сделать и самое главное – обеспечить мир и лучшее будущее для всех семей и детей Молдовы. Мы имеем гарантию такого будущего только как государство-член ЕС. Поэтому я считаю, что необходимо четко сказать всей страной, какой путь мы выбираем для Молдовы. Я призываю парламент начать организацию референдума осенью следующего года. На этом референдуме голос граждан будет решающим», - заявила президент Молдовы.



Она также попросила граждан Молдовы поддержать ее кандидатуру на выборах 2024 года, где будет участвовать, чтобы «выполнить миссию европейской интеграции».



Напомним, 14 декабря на саммите ЕС лидеры государств-членов поддержали открытие переговоров о вступлении с Украиной и Молдовой.





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