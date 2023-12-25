

Манджгаладзе: Бидзина Иванишвили – это битый козырь «Грузинской мечты»

25.12.2023 11:48





Бидзина Иванишвили – это битый козырь «Грузинской мечты», и на это никто не поведется. «Грузинской мечте» пришел конец, - заявил один из лидеров «Стратегии Агмашенебели» Паата Манджгаладзе.



По его словам, трудно прогнозировать вернется ли Бидзина Иванишвили в политику.



«Сколько бы съездов не проводила «Грузинской мечта» и сколько бы раз не возвращали Бидзину Иванишвили, народ уже сделал свой выбор. Бидзина Иванишвили – это битый козырь «Грузинской мечты», и на это никто не поведется. «Грузинской мечте» пришел конец. Люди поверили, что Европа близко, и никто не сможет остановить их на этом пути - ни перераспределение сил внутри политсовета, ни возможность возвращения уже битого козыря – Бидзины Иванишвили.



Что касается того, вернется он или нет – это можно было бы предсказать лишь в том случае, если бы мы имели дело с политическими процессами, но в условиях однопартийного правления это больше похоже на подсчет звезд, чтобы вычислить на какую ногу встанет, проснувшись, неформальный правитель Бидзина Иванишвили. Поэтому сложно прогнозировать, но то, что в «Грузинской мечте» кризис, это факт», - заявил Паата Манджгаладзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





