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Президент Грузии поздравила с Рождеством конфессии Грузии
25.12.2023 12:17
Президент Саломе Зурабишвили поздравила с Рождеством тех жителей Грузии, которые празднуют его 25 декабря.
“Многовековая традиция гармоничного сосуществования религиозных конфессий в Грузии не только вызывает у нас гордость, но и является одним из главных признаков того, что мы, как нация, всегда разделяли европейские ценности. Присоединяюсь к вашей радости, желаю вам мира, счастья, здоровья и благополучия!”.
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