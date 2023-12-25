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Гарибашвили: Почти пять десятилетий Илия II заботится о нашей духовной жизни, гражданском единстве
25.12.2023 12:43
«Почти пять десятилетий Его Святейшество заботится о нашей духовной жизни, гражданском единстве и прогрессе страны», — пишет в соцсети премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и поздравляет Католикоса-Патриарха всея Грузии Илию II с днем интронизации.
Как пишет премьер-министр, имя Илии II связано с возвращением христианских ценностей в Грузию.
«С большим уважением и любовью поздравляю Его Святейшество, Католикоса-Патриарха всея Грузии Илию II с 46-летием его интронизации. Вот уже почти пять десятилетий Его Святейшество с мудростью и любовью заботится о нашей духовной жизни, гражданском единстве и прогрессе страны, утверждая и укрепляя своим примером общечеловеческие ценности веры, любви собратьев, служения стране и народу. Его имя связано с возвращением христианских ценностей в Грузию, с международным признанием автокефалии Грузинской православной церкви, с возрождением церковной и монастырской жизни, духовным просвещением и многими другими благами. Это великое достижение одинаково важно и ценно для всех граждан нашей многонациональной страны. Я рад, что мне представилась возможность встретиться с Его Святейшеством с семьей и лично поздравить его с этой знаменательной датой. Желаю долголетия и сил нашему Патриарху», — пишет Ираклий Гарибашвили.
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