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Агентство по вопросам религии поздравляет Илию II с интронизацией
25.12.2023 12:46
Государственное агентство по вопросам религии поздравляет Католикоса-Патриарха всея Грузии, Святейшего и Блаженнейшего Илию II с днем интронизации.
Как говорится в поздравительном тексте, Патриарх Грузии внес неизмеримый вклад в восстановление автокефалии Грузинской церкви.
«Государственное агентство по вопросам религии поздравляет выдающегося религиозного лидера и общественного деятеля XX-XXI веков Католикоса-патриарха всея Грузии, архиепископа Мцхетского и Тбилисского, митрополита Пицундского, Сухумского и Абхазского Илии II с днем его интронизации и желает Его Святейшеству долгих лет жизни, здоровья и бодрости на благо нашей страны и народа», — говорится в поздравительном тексте Государственного агентства по вопросам религии.
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