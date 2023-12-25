

Агентство по вопросам религии поздравляет Илию II с интронизацией

25.12.2023 12:46





Государственное агентство по вопросам религии поздравляет Католикоса-Патриарха всея Грузии, Святейшего и Блаженнейшего Илию II с днем ​​интронизации.



Как говорится в поздравительном тексте, Патриарх Грузии внес неизмеримый вклад в восстановление автокефалии Грузинской церкви.



«Государственное агентство по вопросам религии поздравляет выдающегося религиозного лидера и общественного деятеля XX-XXI веков Католикоса-патриарха всея Грузии, архиепископа Мцхетского и Тбилисского, митрополита Пицундского, Сухумского и Абхазского Илии II с днем его интронизации и желает Его Святейшеству долгих лет жизни, здоровья и бодрости на благо нашей страны и народа», — говорится в поздравительном тексте Государственного агентства по вопросам религии.







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