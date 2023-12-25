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Саломе Зурабишвили поздравляет Илию II с интронизацией


25.12.2023   15:50


«Пусть вашими молитвами установится мир в наших сердцах, благополучие в наших домах, мир на всей земле», — говорится в поздравительном письме президента Грузии Саломе Зурабишвили в связи с днем интронизации Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II.

«С глубочайшим уважением поздравляю Вас со знаменательной датой – 46-летием интронизации, вместе с вами поздравляю вашу паству, всю Грузию.

Эти годы, которые Вы прошли в качестве главы Грузинской православной церкви, были трудными для Грузии, а также трудными для Вас, духовного отца Грузии. Ваши молитвы и поддержка усиливали и укрепляли нашу веру, утешая нас в трудные времена. И сегодня ваша забота распространяется на всех, независимо от национальности и вероисповедания, и вдохновляет идеалы добра и справедливости, мира и уважения. Любовь нации, верность и доверие к Вам лучше всего выражают Ваши заслуги в жизни как страны, так и каждого из Ваших духовных чад.

Недавно наша родина сделала важный шаг на пути к заветной цели, к которой мы стремились веками. Опять же, с вашими молитвами и поддержкой, мы достойно продолжим этот путь и укрепим единство, толерантность и взаимную любовь нашего общества.

От имени всей Грузии поздравляю Вас с этим важным днем и желаю здоровья и долголетия. Пусть вашими молитвами установится мир в наших сердцах, благополучие в наших домах, мир на всей земле. Пусть Грузия, укрепленная вашими молитвами и заботой, отпразднует много счастливых Новых годов», — пишет Саломе Зурабишвили.


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