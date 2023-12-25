

За 6 минут «5 раз залили» в машину топливо — Отчет о деятельности Муниципалитета Зестафони

25.12.2023 16:04





Согласно отчету о проверке деятельности Муниципалитета Зестафони, в автомобиль принадлежащий муниципалитету в течение 6 минут заливали топливо 5 раз. Иногда количество залитого топлива превышало вместимость бензобака.



Согласно представленной информации, за отчетный период (с 2021 по 2022 год) муниципалитет израсходовал 73,5 тонны топлива на сумму 213,900 тысяч лари, в том числе 26 тонн топлива на транспортные средства, принадлежащие государственным должностным лицам.



Часть топлива, а именно 12,2 тонны, муниципалитет израсходовал по vip-картам, в чем, по мнению Аудиторской службы, не было необходимости, поскольку муниципалитет мог корректировать лимит топлива в соответствии с сервисными потребностями каждого сотрудника. Кроме того, использование пластиковых карт увеличивает риск расходования топлива в неслужебных целях: с помощью карты (особенно без номера) можно заправить неавторизированное транспортное средство.



Согласно заключению проверки, «за короткий период времени в транспортное средство неоднократно или один раз было залито количество топлива, значительно превышающее объем бака автомобиля». Это возможно только в случае перемещения на другой не авторизированный автомобиль персонального чипа системы «Агаи» (система слежения).



Например, за сутки в принадлежащий муниципалитету автомобиль 11 раз заливалось топливо в объеме 220 литров. Кроме того, за короткий промежуток времени — с 10:46 до 10:52 часов топливо в бак объемом 100 литров, топливо было залито 5 раз. При этом, согласно представленной информации, объем топливного бака автомобиля составлял 65 литров. Также, согласно данным, за один раз в бак было залито 80 литров топлива, тогда как объем топливного бака автомобиля составляет 60 литров.



По данным проверки, лица, работающие в муниципалитете Зестафони, заливали служебное топливо в свои частные автомобили даже в период отпусков.



По оценке Аудиторской службы, подход муниципалитета к определению количества транспортных средств, используемых для осуществления служебных полномочий, нерационален, и горсовет согласуясь с мэрией должен определить механизмы контроля и разработать правило по регулированию количества служебных транспортных средств, необходимых для осуществления служебных полномочий.



Другие выводы

По данным Аудиторской службы: муниципалитет Зестафони не обеспечил должное планирование и исполнение бюджетных расходов, в том числе по статье «увеличение нефинансовых активов». В 2021-2022 годах от реализации упомянутой статьи бюджета было удержано соответственно 27% и 29%. В то же время у муниципалитета накопился значительный объем свободного остатка.



В процессе закупки муниципалитет не оценил должным образом риски исполнения контракта. В частности, на работы по восстановлению дорог он потратил 132,2 тысячи лари бюджетных средств, а взамен получил подготовительные работы, выполненные по необоснованно высокой цене.



В процессе администрирования штрафов, наложенных за нарушение обязательств, предусмотренных договорами, мэрия не наложила на поставщиков штраф в размере 22,5 тысяч лари, а также не обеспечила получение 257,5 тысяч лари.



Мэрия не обеспечила должного управления процессом закупок, определения сметной стоимости и выбора поставщиков на основе надлежащего исследования рынка. Таким образом, существует риск того, что мэрия определила цены закупок с нерыночной стоимостью и оплатила неэкономические расходы.



Тендерная комиссия муниципалитета не обеспечила рациональное расходование бюджетных средств в ходе закупок. В результате недостаточно обоснованной дисквалификации претендента муниципалитет лишился возможности получить экономию в размере не менее 16,4 тысяч лари.



Необоснованные требования, определенные конкурсной документацией, привели к продлению срока закупки, ограничению конкуренции и/или нерациональному расходованию бюджетных средств.



В муниципалитете не внедрена должная система контроля, обеспечивающая выявление некачественно оформленной проектной и сметной документации и надлежащее реагирование на них. Пробелы в проектной и хозрасчетной документации существенно увеличивали сроки поставки и ухудшали условия закупочной организации.



Муниципалитет не проследил должным образом за соблюдением условий, указанных в контракте. В частности, в 29 случаях сроки завершения инфраструктурных работ были увеличены по необоснованным, необъективным причинам.



Деятельность муниципалитета по завершению запланированных инфраструктурных проектов, а также реализации приобретенного имущества шла с перерывами. Мэрия не обеспечила оптимальное планирование проектов, неэффективно израсходовала 343,1 тыс. лари и не достигла поставленной цели при реализации проектов.



В муниципалитете существуют проблемы с водоснабжением населения: ни одна служба функционально не отвечает за водоснабжение населения; Часть населения не снабжается питьевой водой или снабжается с задержками; Подаваемая вода не очищается и ее качество не проверяется.



В результате недостатков, связанных с организационным и кадровым управлением, в 2021-2022 годах муниципалитет незаконно назначил надбавку к заработной плате в размере 10,7 тысяч лари политическим деятелям городского совета и мэрии.



В 2021-2022 годах на приобретение информационных и рекламных услуг муниципалитет потратил 59,9 тысяч лари. Муниципалитет не смог должным образом обосновать необходимость приобретения конкретных информационных программ, а также адекватность затраченных финансовых средств и полученных результатов.



Управление юридическими лицами, созданными муниципалитетом, осуществлялось с недостатками.



В 2021-2022 годах средства из бюджета муниципалитета систематически переводились на счета конкретных лиц на основании недостоверных документов. В результате из местного бюджета было незаконно потрачено 39,2 тыс. лари.



Мэрия не может обеспечить надлежащее администрирование платы за уборку, установленной решением городского совета. В результате муниципалитет не получает полностью плату за уборку.



В соответствии с требованиями законодательства в муниципальном образовании не проводилась инвентаризация основных средств и материальных ценностей.





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