

Члены фракции «Национальное движение» сакребуло Чохатаури покинули партию

25.12.2023 16:38





Из партии вышли три члена фракции «Единое национальное движение» сакребуло Чохатаури — Бачо Ахаладзе, Хатуна Беришвили и Марине Тавадзе.



Об этом говорится в заявлении фракции.



«События в новом менеджменте «Единого национального движения» ясно дали понять и показали большинству членов партии, в том числе и общественности, что политические процессы в партии развиваются неправильно. С приходом нового менеджмента особое, критическое мнение членов партии было совершенно неприемлемо, более того, партия пренебрегла интересами народа, верных избирателей. Исходя из вышеизложенного, невозможно оставаться в партии, где не существует особого мнения.



Там, где партия управляется неформальным правлением из «Кипрского клуба», а совокупность ценностей, на которых «Национальное движение» стояло годами, игнорируется. Учитывая эти и другие обстоятельства, мы, три члена фракции «Единое национальное движение» саребуло Чохатаури, выходим из партии и фракции «Единое национальное движение». Конечно, мы продолжаем бороться вместе с морально праведными и достойными людьми — в команде Ники Мелия», — говорится в заявлении.





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