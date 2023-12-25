

Правительство Грузии планирует запустить единый национальный реестр деятельности, связанной с репродукцией

25.12.2023 16:58





Все учреждения, оказывающие услуги с вспомогательными репродуктивными технологиями, будут обязаны отражать информацию о деятельности, связанной с репродукцией, в едином национальном реестре. Информацию об этом распространяет администрация правительства Грузии.



Как сообщается, согласно решению, принятому на заседании правительства, нововведение вступит в силу с января 2024 года.



«Члены правительства обсудили законопроект, согласно которому все учреждения, предоставляющие услуги с вспомогательными репродуктивными технологиями, будут обязаны отражать информацию о деятельности, связанной с репродукцией, в едином национальном реестре. Цель изменения — прослеживаемость использованных тканей, клеток, эмбрионов, данных о них и находящихся в контакте материалов. На сегодняшний день услуги с вспомогательными репродуктивными технологиями оказывают 19 учреждений. Нововведение вступает в силу с января 2024 года. Следует отметить, что внедрение единого национального реестра деятельности, связанной с репродукцией, соответствует требованиям соглашения об ассоциации с Евросоюзом», - отмечается в информации.





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