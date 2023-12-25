Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Правительство Грузии планирует запустить единый национальный реестр деятельности, связанной с репродукцией


25.12.2023   16:58


Все учреждения, оказывающие услуги с вспомогательными репродуктивными технологиями, будут обязаны отражать информацию о деятельности, связанной с репродукцией, в едином национальном реестре. Информацию об этом распространяет администрация правительства Грузии.

Как сообщается, согласно решению, принятому на заседании правительства, нововведение вступит в силу с января 2024 года.

«Члены правительства обсудили законопроект, согласно которому все учреждения, предоставляющие услуги с вспомогательными репродуктивными технологиями, будут обязаны отражать информацию о деятельности, связанной с репродукцией, в едином национальном реестре. Цель изменения — прослеживаемость использованных тканей, клеток, эмбрионов, данных о них и находящихся в контакте материалов. На сегодняшний день услуги с вспомогательными репродуктивными технологиями оказывают 19 учреждений. Нововведение вступает в силу с января 2024 года. Следует отметить, что внедрение единого национального реестра деятельности, связанной с репродукцией, соответствует требованиям соглашения об ассоциации с Евросоюзом», - отмечается в информации.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна