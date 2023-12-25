

Роман Гоциридзе: Я один из самых современных политиков оппозиционного крыла, чувствую себя 33-летним политиком

25.12.2023 17:01





Важны подходы и ценности. Думаю, что я один из самых современных политиков оппозиционного крыла и чувствую себя 33-летним политиком, - заявил журналистам депутат от оппозиции Роман Гоциридзе, откликаясь на заявление лидера «Лело» Мамуки Хазарадзе о том, что старым партиям и старому менталитету нужно положить конец.



По его словам, политический менталитет не зависит от того, находятся ли люди в политике длительный или короткий период времени.



«Формула поражения власти заключается в том, что за пределами «Национального движения» и партии Гахария должен быть создан мощный политический центр, поскольку эти две партии в нынешней ситуации преодолеют 5-процентный барьер. Партии должны усиливаться по отдельности, и в том числе, если обновленный состав «Лело» будет способствовать усилению этой партии, и затем мы увидим их в большой коалиции, это будет хорошо для оппозиционного крыла. Политический менталитет не зависит от того, находятся ли люди в политике длительный или короткий период времени. Здесь важны подходы и ценности. Думаю, что я один из самых современных политиков оппозиционного крыла, и чувствую себя 33-летним политиком. Поэтому в заявлении «Лело» нечего и критиковать», - заявил Гоциридзе.





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