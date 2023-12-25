

Президент Грузии помиловала 8 осужденных

25.12.2023 20:01





Президент Грузии Саломе Зурабишвили помиловала 8 осужденных.



По информации администрации президента, 6 из них полностью освобождены от отбывания наказания в виде лишения свободы в пенитенциарном учреждении и покинут пенитенциарное учреждение сегодня же, а 2 осужденным, в том числе 1 осужденной женщине, сокращен оставшийся срок отбывания наказания в пенитенциарном учреждении.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





