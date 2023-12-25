

Глава МИД: то, что происходит за линией оккупации – вне нашего контроля

25.12.2023 21:34





Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили прокомментировал планы РФ создать базу ВМФ России на Черном море в Очамчире. Глава внешнеполитического ведомства утверждает, что единственный механизм, которым в данном случае может воспользоваться Грузия – это активная работа с международными партнерами:



«К сожалению, Грузия – оккупированная страна, и за то, что происходит за линией оккупации, ответственность несут силы, осуществляющие эффективный контроль на месте. Поэтому любые действия, которые происходят «под оккупацией», находятся вне нашего контроля и у нас, к сожалению, нет здесь рычагов воздействия.



Наш главный рычаг заключается в том, что мы активно работаем с нашими международными партнерами и друзьями в этом направлении и имеем мощную поддержку со стороны наших международных партнеров и международного сообщества. Если вы взглянете на пройденный год увидите мобилизацию наших партнеров в этом направлении – это результат нашей активной работы», — сказал Дарчиашвили.





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