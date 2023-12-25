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Гарибашвили принял участие в открытии зала христианских сокровищ в Национальном музее
25.12.2023 21:36
«Сегодня мы открыли Зал христианских сокровищ Золотого фонда Грузии, с сегодняшнего дня наши сограждане и иностранные гости вновь увидят такие шедевры, как Хахульский триптих, Анчисхати, икона Ацкурской Божией Матери», — заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили на открытии Зала христианских сокровищ Национального музея Грузии.
По словам премьер-министра, христианские сокровища, созданные средневековыми грузинскими мастерами с использованием передовых технологий, знаний и безупречного вкуса, создавались сотни лет и передавались из поколения в поколение.
«Эти шедевры подтверждают непрерывность христианского искусства и традиций в Грузии и связь с древними традициями. Именно тесные контакты нашей страны с древним миром в значительной степени определили место нашей страны в христианском мире и путь европейского развития. История средневековой Грузии, важной стратегической страны, нашла отражение в ее искусстве, которое наряду с общечеловеческими тенденциями сохраняет и собственные национальные традиции», — заявил Гарибашвили.
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