

Гарибашвили принял участие в открытии зала христианских сокровищ в Национальном музее

25.12.2023 21:36





«Сегодня мы открыли Зал христианских сокровищ Золотого фонда Грузии, с сегодняшнего дня наши сограждане и иностранные гости вновь увидят такие шедевры, как Хахульский триптих, Анчисхати, икона Ацкурской Божией Матери», — заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили на открытии Зала христианских сокровищ Национального музея Грузии.



По словам премьер-министра, христианские сокровища, созданные средневековыми грузинскими мастерами с использованием передовых технологий, знаний и безупречного вкуса, создавались сотни лет и передавались из поколения в поколение.



«Эти шедевры подтверждают непрерывность христианского искусства и традиций в Грузии и связь с древними традициями. Именно тесные контакты нашей страны с древним миром в значительной степени определили место нашей страны в христианском мире и путь европейского развития. История средневековой Грузии, важной стратегической страны, нашла отражение в ее искусстве, которое наряду с общечеловеческими тенденциями сохраняет и собственные национальные традиции», — заявил Гарибашвили.





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