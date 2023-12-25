

Саакашвили: Никто ни в мире не сомневается, что я узник Путина по сфабрикованному обвинению

25.12.2023 21:39





Хочу сказать грузинскому избирателю: никогда не забывайте, кто и какую позицию занимал в критические моменты по принципиальным вопросам. Враг думает, что у вас память как у рыб, и давайте покажем, насколько горько он ошибается, - об этом третий президент Грузии Михаил Саакашвили пишет соцсети.



По его словам, никто в мире не сомневается в том, что он является узником президента России Владимира Путина, поэтому один из самых простых тестов для достоверной идентификации российской агентуры – это взглянуть то, кто требует оставить его в тюрьме.



«Никто ни в мире, ни в Украине не сомневается, что я узник Путина по сфабрикованному обвинению. Грузины это прекрасно знают. Поэтому один из самых простых тестов для безошибочной идентификации российской агентуры и ее приспешников — это взглянуть, кто требует оставить меня в тюрьме, причем в наиболее тяжелых условиях.



При этом русские хотят заглушить мой голос не столько в направлении Грузии, сколько в направлении Украины. Они прекрасно знают, насколько эффективно я мог бы помочь Украине сегодня.



Хочу сказать грузинскому избирателю: никогда не забывайте, кто и какую позицию занимал по принципиальным вопросам в критические моменты. Враг думает, что у вас память как у рыб, и давайте покажем, насколько горько он ошибается», - пишет Саакашвили.





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