

«Конференция послов 2023, Грузия – страна-кандидат в ЕС» пройдет 26-28 декабря

25.12.2023 21:42





26-28 декабря при организации министерства иностранных дел Грузии состоится ежегодная встреча глав дипломатических миссий и консульских учреждений Грузии за рубежом – «Конференция послов 2023, Грузия – страна-кандидат в Европейский союз».



Конференцию откроет министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили.



По данным пресс-службы МИД Грузии, основным предметом конференции послов 2023 года станет решение Евросоюза о предоставлении Грузии статуса кандидата.



«Участники еще раз обсудят проделанную работу и запланированные шаги властей Грузии, политические и практические аспекты статуса кандидата, новую роль Грузии в регионе и новые возможности, созданные на пути европейской интеграции.



В рамках мероприятия значительное внимание также будет уделено проделанной работе по направлению внешнеполитических приоритетов в 2023 году и планам и задачам на 2024 год», — сообщили в пресс-службе МИД Грузии.





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