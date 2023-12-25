

Глава МИД: Правительство заинтересовано в проведении прозрачных, конкурентных выборов

25.12.2023 22:02





По словам министра иностранных дел Грузии Ильи Дарчиашвили, одной из частей плана действий по реализации рекомендаций ЕС является обеспечение свободного, справедливого и конкурентного избирательного процесса, особенно в 2024 году, и в полной мере учитывать рекомендации БДИПЧ/ОБСЕ, завершить избирательную реформу задолго до дня выборов, включая обеспечение адекватного представительства избирателей.



Дарчиашвили отметил, правительство Грузии выразило готовность очень тесно сотрудничать с БДИПЧ, поскольку БДИПЧ является основной организацией, которая наблюдает за выборами.



«Мы продолжим работать с ними традиционно, очень последовательно. В начале года мы обеспечим отправку официального уведомления БДИПЧ, так как планируем провести парламентские выборы в октябре, и выразим готовность принять как долгосрочные, так и краткосрочные наблюдательные миссии в Грузии. Нам много раз говорили, что правительство Грузии заинтересовано в проведении максимально прозрачных и конкурентных выборов в стране, это наш главный интерес. Поэтому мы будем сотрудничать со всеми, кто будет участвовать вместе с нами в этом важном процессе. Что касается изменений, которые планируется внести в избирательный кодекс, по вопросам финансирования партий и выборов, парламент Грузии обеспечил внесение соответствующих изменений в текущий период», — заявил Илья Дарчиашвили.





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