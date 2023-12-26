

Гарибашвили: В этом году мы все вместе исполнили одну главную мечту

26.12.2023 12:04





Хочу начать разговор с того, что в этом году мы все вместе добились очень большого успеха и мы все вместе исполнили одну главную мечту и наша страна стала страной-кандидатом в Евросоюз, - об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили во время выступления на открытие конференции послов.



По словам главы правительства, это большое достижение власти и народа, совместной работы.



«Прежде всего, я хотел бы начать разговор с того, что мы все вместе добились в этом году большого успеха и мы все вместе осуществили одну главную мечту и наша страна стала страной-кандидатом в ЕС. Это очень большое достижение нашей власти и нашего народа, нашей совместной работы. Хочу искренне поблагодарить от имени правительства всех дипломатов, всех послов за ваш труд, самоотверженность и патриотизм. Мы все хорошо понимаем, что этот путь не был простым, была проделана большая работа, как парламентом, так и правительством, нашим дипломатическим корпусом, и результаты налицо», - заявил Ираклий Гарибашвили.





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