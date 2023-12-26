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Папуашвили: С учетом парламентских выборов, мы ожидаем кампании ложных нарративов
26.12.2023 12:59
«С учетом парламентских выборов, мы ожидаем широкомасштабных кампаний дезинформации и ложных нарративов, провокации, беспорядки и нестабильность, попытки создать неправильное восприятие», — заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили во время своего выступления на «Конференции послов» 2023 года».
По его словам, несмотря на трудности, в результате правильной внутренней и внешней политики мы сохраняем тот уровень мира и безопасности, который необходим для повышения благополучия нашего народа, укрепления экономики и развития страны.
«Это дает нам возможность встретить 2024 год с надеждой. Однако мы также понимаем, что следующий год будет трудным. С учетом парламентских выборов, мы ожидаем широкомасштабных кампаний дезинформации и ложных нарративов, провокации, беспорядки и нестабильность, попытки создать неправильное восприятие. В этом процессе важное значение будет иметь своевременная и адекватная коммуникация с международными партнерами, а также развитие тесных связей с ними. Вам, послам Грузии, предстоит сыграть в этом деле большую роль. Мы просим больше активности и усилий по работе с международными партнерами и иностранными обществами, как с помощью традиционных дипломатических методов, так и через социальные сети. Долг каждого из нас — разоблачать кампании дезинформации, направленные против нашей страны», — заявил Шалва Папуашвили.
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