

Вархели грузинским дипломатам: Статус страны-кандидата в ЕС- это результат работы, проделанной вами и вашим правительством

26.12.2023 13:33





Статус страны-кандидата в Евросоюз - это не подарок, а результат работы, проделанной вами и вашим правительством на протяжении месяцев, - такими словами обратился к дипломатам, участвующим в ежегодной конференции послов, еврокомиссар по вопросам политики соседства и расширения Оливер Вархели.



Видеообращение транслировалось в ходе конференции.



По словам Вархели, Евросоюз продолжает помогать и содействовать Грузии на европейском пути.



«Мы хотим ускорить задействование экономического и инвестиционного плана и флагманских проектов. В рамках плана мы уже мобилизовали 1,8 млрд. евро. Этот план включает проведение подготовительных работ черноморского подводного кабеля передачи электроэнергии , а также выделение инвестиционного гранта в размере 20 миллионов евро на оптико-волоконный кабель. Оба проекта жизненно важны для укрепления связей между ЕС и Южным Кавказом. Я также рад, что мы уже помогли более чем 65 000 грузинским малым и средним предприятиям, что даст им возможность получить больше выгоды от соглашения с ЕС о глубокой и всеобъемлющей свободной торговле», — заявил еврокомиссар.



По его словам, продолжая твердый курс реформ, Грузия еще больше воспользуется экономическими возможностями, предлагаемыми Евросоюзом. Однако, как подчеркнул еврокомиссар, ЕС – это гораздо больше, чем просто успешное экономическое партнерство. Это также мирный проект, который защищает демократию и свободу.



«Мы верим, что вы внесете свой вклад в этот проект и будете его частью», - отметил он.



26-28 декабря в Тбилиси проходит «Конференция послов 2023 – Грузия – страна-кандидат в ЕС». На рабочей встрече глав дипломатической миссии Грузии присутствуют послы Грузии, а также представители центрального аппарата МИД.





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