

Папуашвили: Разоблачение дезинформационной кампании, направленной против нашей страны – долг каждого из нас

26.12.2023 13:38





Мы сознаем, что наступающий год будет сложным. Учитывая важные парламентские выборы, мы ожидаем широкомасштабных кампаний дезинформации и ложных нарративов, провокаций, беспорядков и нестабильности, - об этом заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили во время выступления на конференции под названием «Конференция послов 2023 - Грузия - страна-кандидат в ЕС».



В ходе выступления Папуашвили обратился к послам и отметил, что долг каждого - разоблачить дезинформационную кампанию, направленную против нашей страны, поэтому призвал их более активно работать с международными партнерами как традиционными дипломатическими методами, так и через социальные сети.



«Уважаемые послы, несмотря на трудности, в результате правильной внутренней и внешней политики мы сохраняем тот уровень мира и безопасности, который необходим для повышения благосостояния нашего народа, экономического укрепления и экономического развития.



Это дает нам возможность с надеждой встретить 2024 год, однако мы также осознаем, что наступающий год будет сложным. Учитывая важные парламентские выборы, ожидаем широкомасштабных кампаний дезинформации и ложных нарративов, провокаций, беспорядков и нестабильности. Попыток создать неверное восприятие. В этом процессе важна будет своевременная и надлежащая коммуникация с международными партнерами, а также развитие тесных связей с ними. В этом деле вам, послам Грузии, принадлежит большая роль.



Сегодня мы живем в т.н. эпоху хэдлайнов, зачастую один «хэдлайн» имеет нагрузку вчерашней статьи или целой пиар-кампании. В сегодняшнюю информационную эпоху социальные медиа-средства обрели большую силу. Поэтому мы просим большей активности и усилий для работы с международными партнерами и иностранным обществом, как с помощью традиционных дипломатических методов, так и через социальные сети. Долг каждого из нас – разоблачить кампанию дезинформации, направленную против нашей страны», – заявил Папуашвили.





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