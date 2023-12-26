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Президента Грузии не пригласили на конференцию послов


26.12.2023   14:31


Президента Грузии Саломе Зурабишвили сегодня не пригласили на “конференцию послов” – ежегодную встречу глав грузинских дипломатических миссий. Об этом сообщили в президентской администрации.

Мероприятие “Конференция послов 2023, Грузия – страна-кандидат в Европейский союз” открывали премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и глава МИД Илья Дарчиашвили.

Это ежегодная встреча. В прошлом году Зурабишвили приглашали, но она не пришла сама, так как ей не было предоставлено положенное по протоколу место.


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